Сборная Казахстана узнала календарь матчей в отборе на чемпионат мира-2022
Жеребьевка состоится 7 декабря.
Жеребьевка состоится 7 декабря.
Завтра, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, где примет участие сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, Казахстан попал в пятую корзину. Команды разобьют на десять групп по пять или шесть команд (четыре участника финальной стадии Лиги наций 2021 года окажутся в группах с пятью командами).
Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию ЧМ. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций примут участие в стыковых матчах. На стадии стыковых матчей будут три
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.
Когда пройдут отборочные матчи:
Тур 1:
Тур 2:
Тур 3:
Тур 4:
Тур 5:
Тур 6:
Тур 7:
Тур 8:
Тур 9:
Тур 10:
Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года.