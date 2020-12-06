Казахстан в отборе на ЧМ-2022 попадет в «группу смерти»? Худшие и лучшие расклады жеребьевки

Завтра, 7 декабря, в 23:00 по времени Нур-Султана состоится жеребьевка отборочного раунда к чемпионату мира-2022 по футболу, сообщает KazFootball.kz.

Сборная Казахстана попала в пятую корзину и, соответственно, уже точно не сыграет с Арменией, Кипром, Фарерскими островами, Азербайджаном, Эстонией, Косовом, Литвой, Латвией и Андоррой.

Худшим и самым сложным результатом жеребьевки, основываясь на рейтинге ФИФА, для Казахстана станет группа: Бельгия, Швейцария, Россия, Босния и Герцеговина и Мальта.

Бельгия — лидер рейтинга ФИФА, в недавней квалификации Евро-2020 казахстанцы дважды уступили, учитывая, что «красные дьяволы» играли не основным составом.

Последний розыгрыш Лиги наций для России стал неудачным, команда попала в третью корзину после поражения от Сербии. Швейцария и Босния и Герцеговина — две сильные сборные, способные в любой момент преподнести сюрприз любому сопернику.

Команда Казахстан

Альтернативная «группа смерти»: Франция, Польша, Венгрия, Словения, Казахстан.

«Группой жизни» станет: Нидерланды, Румыния, Финляндия, Люксембург и Сан-Марино. Хотя и здесь шансов на выход из группы довольно призрачны.

Сборная Нидерландов уже не так сильна, как в 2010 году, когда «оранжевые» вышли в финал чемпионата мира, но у них подрастает молодое поколение во главе с Квинси Промесом. Румыния в последнем розыгрыше Лиги наций особо не блистала, команда заняла третье место, пропустив вперед Австрию и Норвегию.

Финляндия, напротив, очень неплохо показала себя и в заключительном матче Лиги наций уступила Уэльсу (1:3) и заняла второе место в своей группе. Люксембург в последнее время удивляет. Уровень футбола в карликовом государстве стремительно растет, так что даже в матчах с ними легкой прогулки ждать не стоит.

Альтернативная группа «жизни»: Дания, Словакия, Греция, Израиль, Казахстан, Гибралтар.

Прямые путевки на ЧМ-2022 получат победители групп, еще три команды определятся во время стыковых матчей.

В стыках примут участие 12 сборных: 10 команд, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. Те, кто уже пробился напрямую или попал в стыки, учитываться не будут.