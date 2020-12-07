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00:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022

ТАСС, 7 декабря. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в понедельник в швейцарском Цюрихе и пройдет в онлайн-формате. Церемония начнется в 20:00 мск.

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Источник: AP 2020

В европейском отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде. Напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп, т. е. 10 команд.

Команды, занявшие вторые места в группах, а также две лучшие сборные, победители своих групп в нынешней Лиге наций из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе попадут в плей-офф. Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы и финал. Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 европейских сборных.

Первый тур отборочного турнира в зоне УЕФА состоится 24—25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Стыковые матчи состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Всего в турнире примут участие примут участие 32 команды, одна путевка отдана хозяевам — сборной Катара. Остальные конфедерации разыграют 29 гарантированных мест (Европа — 13 сборных, Африка — пять, Южная Америка и Азия — по четыре, Северная Америка — три), еще две путевки получат победители межконтинентальных стыковых матчей, в которых примут участие занявшая пятое место в отборе из Южной Америки, лучшая команда четвертого раунда квалификации в Азии, сборная, занявшая четвертое место в отборочной группе в Северной Америке, а также лучшая команда из Океании.

Команда
Россия

Нюансы жеребьевки

Сборная России из-за серии неудач в последних товарищеских матчах и играх Лиги наций попала в третью корзину при жеребьевке вместе с командами Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греция. С ними россияне не попадут в одну группу.

В первую корзину попали сборные Бельгии, Франции, Англии, Португалии, Испании, Хорватии, Италии, Германии, Дании, Нидерландов, во вторую — команды Швейцарии, Польши, Швеции, Уэльса, Украины, Австрии, Словакии, Сербии, Турции, Румынии. В четвертой корзине оказались сборные Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Северной Македонии, Болгарии, Албании, Грузии, Израиля, Белоруссии, Люксембурга, в пятой — команды Кипра, Армении, Фарерских островов, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Косова, Литвы, Латвии, Андорры, в шестой — сборные Молдавии, Мальты, Лихтенштейна, Гибралтара и Сан-Марино.

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По политическим причинам при жеребьевке сборная России будет разведена по разным группам с командами Украины и Косова. Косовары также не сыграют с сербами и боснийцами, а испанцы будут разведены по группам со сборной Гибралтара. УЕФА в своих соревнованиях также разводит команды Армении и Азербайджана, однако перед жеребьевкой обе сборные находятся в одной корзине.

Кроме того, Россия попала в список из 10 стран, где зимой возможны суровые погодные условия. Туда также вошли Украина, Исландия, Норвегия, Финляндия, Белоруссия, Латвия, Литва, Фарерские острова и Эстония. Решением УЕФА в одной отборочной группе могут оказаться не более двух сборных из этого списка.

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