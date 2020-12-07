Футбольная сборная Беларуси попала в четвертую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Сборная Беларуси попала в четвертую по рангу корзину вместе с командами Боснии и Герцеговины, Грузии, Люксембурга, Словении, Черногории, Северной Македонии, Израиля, Болгарии и Албании. Соперниками этих сборных в квалификации станут представители остальных корзин:

1 — Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Дания, Нидерланды, Германия, Хорватия.

2 — Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Словакия, Румыния, Турция.

3 — Венгрия, Чехия, Норвегия, Шотландия, Исландия, Финляндия, Ирландия, Северная Ирландия, Греция, Россия.

5 — Литва, Латвия, Эстония, Армения, Кипр, Фарерские острова, Андорра, Казахстан, Косово, Азербайджан.

6 — Лихтенштейн, Сан-Марино, Гибралтар, Мальта, Молдова.

Команда Беларусь

Европейские сборные будут разделены на десять групп: пять по шесть команд и пять — по пять. Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.