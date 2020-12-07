Сборная России узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии и Словакии.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии и Словакии.
Жеребьевка квалификационного турнира прошла в понедельник в
Сборная России попала в группу H, где помимо хорватов и словаков сыграет с командами Словении, Кипра и Мальты.
Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в «стыки». Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя «стыков» выйдут в финальную стадию чемпионата мира.
Все матчи отборочных групп пройдут в 2021 году: 24−25, 27−28,
Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.