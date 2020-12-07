Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
6.12
Алавес
Реал Сосьедад
00
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии и Словакии.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Жеребьевка квалификационного турнира прошла в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе.

Сборная России попала в группу H, где помимо хорватов и словаков сыграет с командами Словении, Кипра и Мальты.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в «стыки». Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя «стыков» выйдут в финальную стадию чемпионата мира.

Все матчи отборочных групп пройдут в 2021 году: 24−25, 27−28, 30—31 марта, 1−2, 4−5, 7—8 сентября, 8−9, 11—12 октября, 11−13, 14—16 ноября. Плей-офф запланирован на 2022 год: полуфиналы состоятся 24—25 марта, финалы — 28—29 марта.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
Геннадий Орлов: Что ж ты, Дриусси, три года молчал?
Российские клубы прощаются с ЛЧ: Топ-5 ставок на игры еврокубков
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала
«Все кончено»: агент — о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Илья Авербух: Не верю, что Иоланда Чен сказала такое о Загитовой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь