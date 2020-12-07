Сборная России узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года

Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в «стыки». Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя «стыков» выйдут в финальную стадию чемпионата мира.