Казахстан сыграет с действующим чемпионом мира в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Казахстана попала в группу D. Ее соперником станет действующий чемпион мира Франция, а также команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Прямые путевки на ЧМ-2022 получат победители групп. Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. На них будут претендовать 12 команд — десять, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. В стыковых матчах будут три плей-офф — победители трех финалов поедут в Катар.

Первые матчи отборочного раунда пройдут 24—25 марта 2021 года. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке.