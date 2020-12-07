Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
7.12
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Футбол. Премьер-лига
7.12
Сочи
Ахмат
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Боруссия Д
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
7 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстан сыграет с действующим чемпионом мира в отборе на ЧМ-2022

Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Национальная сборная Казахстана попала в группу D. Ее соперником станет действующий чемпион мира Франция, а также команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Прямые путевки на ЧМ-2022 получат победители групп. Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. На них будут претендовать 12 команд — десять, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. В стыковых матчах будут три плей-офф — победители трех финалов поедут в Катар.

Первые матчи отборочного раунда пройдут 24—25 марта 2021 года. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке.

Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года. А сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Стал известен состав всех групп отборочного турнира к ЧМ-2022
Черчесов высказался о результатах жеребьевки квалификации ЧМ
«Сочи» прервал серию «Ахмата» из пяти матчей без поражений в РПЛ
Российские клубы прощаются с ЛЧ: Топ-5 ставок на игры еврокубков
Сборная России выиграла третий матч подряд на ЧЕ по гандболу
Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
«У России очень сложная группа»: Уткин — о жеребьевке отбора ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь