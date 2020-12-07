Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония — соперники белорусов в квалификации футбольного ЧМ-2022

Сборная Беларуси попала в квалификационную группу Е вместе с командами Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии.
Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.
Планируется, что финальный турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. Решающий поединок за чемпионский титул намечено провести на поле Национального стадиона в Лусаиле.
На предыдущем чемпионате мира в России-2018 золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0. Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.