Черчесов: Cборная России по футболу начнет играть в отборе ЧМ-2022 с чистого листа
ТАСС, 7 декабря. Сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата мира 2022 года с чистого листа. Такое мнение в
ТАСС, 7 декабря. Сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата мира 2022 года с чистого листа. Такое мнение в
Первый тур отборочного турнира состоится
«Сядем с тренерским штабом и подумаем, как нам действовать. Начнем отборочный цикл в марте, мы будем играть, можно сказать, с листа — чемпионат только возобновится, молодежь в это время будет на чемпионате Европы. Посмотрим, сможем ли вызывать игроков оттуда», — сказал Черчесов.