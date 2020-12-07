Черчесов: Cборная России по футболу начнет играть в отборе ЧМ-2022 с чистого листа

«Сядем с тренерским штабом и подумаем, как нам действовать. Начнем отборочный цикл в марте, мы будем играть, можно сказать, с листа — чемпионат только возобновится, молодежь в это время будет на чемпионате Европы. Посмотрим, сможем ли вызывать игроков оттуда», — сказал Черчесов.