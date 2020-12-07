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21:42 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав всех групп отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года

ТАСС, 7 декабря. Определился состав групп квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.

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Источник: РИА "Новости"

  • Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
  • Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
  • Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
  • Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
  • Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.
  • Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.
  • Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
  • Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
  • Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
  • Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

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Структура турнира

В европейском отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, попадут в плей-офф.

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Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы и финал. Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 европейских сборных.

Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24—25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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