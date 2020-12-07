Стал известен состав всех групп отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года

В европейском отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, попадут в плей-офф.