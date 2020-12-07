Стал известен состав всех групп отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года
ТАСС, 7 декабря. Определился состав групп квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.
ТАСС, 7 декабря. Определился состав групп квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.
Структура турнира
В европейском отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, попадут в
Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы и финал. Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 европейских сборных.
Первый тур европейского отборочного турнира состоится