Группа «Славяне». Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022

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Российские футболисты сыграют в группе Н, где встретятся со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24—25 марта 2021 года, завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Для того чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, россиянам нужно занять первое место в группе по итогам двухкругового турнира, в котором каждая сборная сыграет с каждой командой дома и в гостях. Шанс пройти дальше будет у сборных, занявших вторые места в группах, а также у двух лучших команд из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, но победивших в своих группах Лиги наций.

Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. Будут сыграны шесть полуфиналов и три финала. Их победители отберутся в финальную часть мирового первенства. Таким образом, на чемпионат мира 2022 года попадут 13 европейских сборных.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС назвал жеребьевку удачной. «У меня нет стопроцентной уверенности, но я убежден, что мы сможем побороться за первое место в группе. Это будет зависеть от того, будет ли полный состав, не будет ли травмированных, в какой форме будут лидеры, основной вратарь», — отметил он.

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Хорватский долг

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подробно высказал свое мнение по каждому из будущих соперников, не забыв упомянуть и «должок перед командой Хорватии». Россияне уступили хорватам в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года. Тогда судьбу встречи решила серия пенальти, в которой удачливей оказались хорватские футболисты.

«Группа достаточно ровная и интересная. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки, очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда, — отметил Черчесов. — Команды Словакии и Словении — непростые, в частности, в “Легии” у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом».

«С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы, хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой мы оказались в третьей корзине. Неизвестно, что бы было, будь мы во второй, возможно, пришлось бы соперничать с Германией», — добавил Черчесов.

У нас есть Словакия и Россия из второй и третьей корзины — соперники, с которыми мы играли относительно недавно, они будут нашими главными конкурентами в борьбе за первое место, однако и другие игры тоже будут не из легких. Златко Далич Наставник сборной Хорватии

Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает россиян и словаков главными конкурентами в группе. «Наша цель — выйти на чемпионат мира, и это группа, в которой мы можем этого добиться, — заявил специалист. — У нас есть Словакия и Россия из второй и третьей корзины — соперники, с которыми мы играли относительно недавно, они будут нашими главными конкурентами в борьбе за первое место, однако и другие игры тоже будут не из легких. Повторяю, Хорватия является фаворитом, и именно так мы будем позиционировать себя с самого начала».

«Сборная России — качественная команда, она показала это против нас на чемпионате мира, после того, как выбила из турнира Испанию, — добавил Далич. — Словения прогрессировала под руководством Матьяжа Кека, который очень хорошо нас знает и, безусловно, будет иметь особую мотивацию в матчах с нами. Кипр и Мальта — это команды, которые в последнее время показывают, что они крепкие орешки даже для лучших сборных, это нелегкие соперники».

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Расписание и логистика

Точного календаря игр сборной России в квалификации пока нет, но бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин призвал обеспечить футболистов оптимальными условиями для подготовки.

«Первые три игры у нас в марте, и это достаточно сложный цикл — три матча подряд, — отметил Семин. — У нас в группе нет Англии, Испании, Франции, Бельгии, но есть сильная сборная Хорватии, хотя и мы тоже сильные. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы для успешного выступления национальной сборной были созданы все условия, тем более, что почти все клубы вылетели из европейских кубков, и календарь должен быть соответствующим задачам национальной сборной. В этом плане обязательно нужно учитывать мнение главного тренера сборной Черчесова и начинать играть».

Черчесов же отметил, что доволен логистикой предстоящего турнира, так как игрокам не придется тратить силы на дальние перелеты. «Большой плюс, что нам географически не надо будет летать ни в Исландию, ни на Фареры. В ситуациях, когда три матча за наделю, это важно с точки зрения логистики», — сказал он.

Начнем отборочный цикл в марте, мы будем играть, можно сказать, с листа — чемпионат только возобновится, молодежь в это время будет на чемпионате Европы. Станислав Черчесов главный тренер сборной России