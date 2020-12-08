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08:14 (мск), источник: Vesti.kz

Шевченко разобрал группу со сборной Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022

Также тренер сборной Украины высказался о ключевом факторе.

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Источник: AP 2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки отборочного раунда чемпионата мира-2022, по итогам которого «сине-желтые» попали в одну группу с командой Казахстана.

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Также в группу D попали сборные Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины.

«Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди тех, что были в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее», — цитирует Шевченко ua-football.com.

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