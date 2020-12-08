Шевченко разобрал группу со сборной Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022

«Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди тех, что были в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее», — цитирует Шевченко ua-football. com.