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08:19 (мск), источник: Vesti.kz

Попали на действующего чемпиона мира. Сборная Казахстана впервые сыграет с Францией

Также в отборе на ЧМ-2022 будет еще один новый соперник.

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Источник: AP 2020

Накануне в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу, который пройдет в Катаре.

Сборная Казахстана попала в группу D, где ее соперниками станут команды Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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Отметим, что казахстанская сборная впервые встретится с французами и боснийцами — ранее пути команд на взрослом уровне не пересекались. Франция является действующим чемпионом мира.
С Украиной казахстанцы играли в отборах на чемпионаты мира 2006 и 2010 годов. Соперники провели четыре матча, и во всех них победу одержали украинцы.

Со сборной Финляндии провели три встречи: одна ничья (победа Казахстана по пенальти) в рамках международного турнира на Кипре и два поражения Казахстана в отборе на Евро-2008.

Европейская часть отбора на ЧМ-2022 пройдет в традиционном формате группового этапа.

Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года.

Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а десять команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Помимо десяти команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.

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