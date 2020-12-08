Попали на действующего чемпиона мира. Сборная Казахстана впервые сыграет с Францией

Накануне в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу, который пройдет в Катаре.

Сборная Казахстана попала в группу D, где ее соперниками станут команды Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Отметим, что казахстанская сборная впервые встретится с французами и боснийцами — ранее пути команд на взрослом уровне не пересекались. Франция является действующим чемпионом мира.

С Украиной казахстанцы играли в отборах на чемпионаты мира 2006 и 2010 годов. Соперники провели четыре матча, и во всех них победу одержали украинцы.

Со сборной Финляндии провели три встречи: одна ничья (победа Казахстана по пенальти) в рамках международного турнира на Кипре и два поражения Казахстана в отборе на Евро-2008.

Европейская часть отбора на ЧМ-2022 пройдет в традиционном формате группового этапа.

Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года.

Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а десять команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.