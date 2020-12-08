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08:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев оценил шансы сборной России в отборе на ЧМ-2022

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев, комментируя итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, оценил шансы российской сборной в отборочном турнире. Своим мнением он поделился у себя в Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению Губерниева, «приговором» для российской командой могли бы стать сборные Бельгии, Португалии, Германии и Франции. «Нас к этой “мере” не приговорили. Это главное!!! Шанс остался. С такими средними игроками, как есть у нас, будем в любом случае барахтаться. Плыть не получится. Куда выплывем — будут решать нюансы», — сделал прогноз журналист.

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Счастливый билет
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Дмитрий Губерниев отметил, что российской сборной вряд ли следует рассчитывать на успех в решающих матчах без Марио Фернандеса, Александра Головина и Артема Дзюбы. «Хорваты — фаворит группы. Но не явный. Они стали слабее!!!», — резюмировал журналист.

Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла ранее в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Путевку в финальную часть от Европы гарантированно получат победители десяти групп. Команды, которые займут вторые места, разыграют право выступить на турнире в плей-офф.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 18 декабря.

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