Губерниев оценил шансы сборной России в отборе на ЧМ-2022

По мнению Губерниева, «приговором» для российской командой могли бы стать сборные Бельгии, Португалии, Германии и Франции. «Нас к этой “мере” не приговорили. Это главное!!! Шанс остался. С такими средними игроками, как есть у нас, будем в любом случае барахтаться. Плыть не получится. Куда выплывем — будут решать нюансы», — сделал прогноз журналист.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Дмитрий Губерниев отметил, что российской сборной вряд ли следует рассчитывать на успех в решающих матчах без Марио Фернандеса, Александра Головина и Артема Дзюбы. «Хорваты — фаворит группы. Но не явный. Они стали слабее!!!», — резюмировал журналист.

Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла ранее в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Путевку в финальную часть от Европы гарантированно получат победители десяти групп. Команды, которые займут вторые места, разыграют право выступить на турнире в плей-офф.