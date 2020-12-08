«Казахстан может преподнести сюрприз». В сборной Украины оценили группу отбора на ЧМ-2022

Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский выразил свое мнение относительно соперников, которые выпали в квалификационном турнире к чемпионату мира-2022.

По итогам жеребьевки «сине-желтые» сыграют с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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— Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. В целом в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются, поднимаются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. Казахстан может преподнести сюрприз.

Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать, — цитирует специалиста официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Также итоги жеребьевки прокомментировал бывший тренер «Астаны», а ныне первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.