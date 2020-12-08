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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Поездка туда будет очень длинной». Дешам — о трудностях против Казахстана и фаворите в группе квалификации ЧМ-2022

Также наставник французов высказался о соперниках.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола страны.

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По ее итогам французы попали в группу D, где их соперниками стали команды Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

«Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь с ними наша команда встречалась совсем недавно. Зато мы, например, никогда не играли в Казахстане. Поездка туда будет очень длинной. Подождем до завтрашнего дня, чтобы узнать расписание матчей. Это может вызвать дополнительные трудности. Франция — фаворит группы, но все необходимые очки нам придется с добывать в играх и с конкретными соперниками. Цель понятна — финишировать первыми в нашей группе. Мы должны зафиксировать эту идею и не думать о других. Даже рассматривать возможность занять второе место рискованно», — сказал Дешам.

«У нас уже есть рекомендации по некоторым командам. Мы найдем время, чтобы получить как можно большее информации о матчах, которые они сыграли в сентябре, октябре и ноябре. Украина и Финляндия кажутся более вооруженными, чем Казахстан и Босния и Герцеговина, из-за  их позиции в корзинах во время жеребьевки. Ключевое слово — адаптироваться. Когда есть три матча, важен график. Если мы играем два на выезде, восстановление требует еще большего времени. Также логистика будут иметь решающее значение при планировании нашей программы, насколько это возможно», — добавил наставник «трехцветных».

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