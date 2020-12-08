«Поездка туда будет очень длинной». Дешам — о трудностях против Казахстана и фаворите в группе квалификации ЧМ-2022
Также наставник французов высказался о соперниках.
Также наставник французов высказался о соперниках.
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола страны.
По ее итогам французы попали в группу D, где их соперниками стали команды Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
«Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь с ними наша команда встречалась совсем недавно. Зато мы, например, никогда не играли в Казахстане. Поездка туда будет очень длинной. Подождем до завтрашнего дня, чтобы узнать расписание матчей. Это может вызвать дополнительные трудности. Франция — фаворит группы, но все необходимые очки нам придется с добывать в играх и с конкретными соперниками. Цель понятна — финишировать первыми в нашей группе. Мы должны зафиксировать эту идею и не думать о других. Даже рассматривать возможность занять второе место рискованно», — сказал Дешам.
«У нас уже есть рекомендации по некоторым командам. Мы найдем время, чтобы получить как можно большее информации о матчах, которые они сыграли в сентябре, октябре и ноябре. Украина и Финляндия кажутся более вооруженными, чем Казахстан и Босния и Герцеговина,