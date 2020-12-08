«Это только вывеска: “Франция”». Названо главное преимущество сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

— Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе — Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцеговины особых сюрпризов не ожидаю.

Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета. Когда мы играли с датчанами, практически на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом.