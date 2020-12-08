«Это только вывеска: “Франция”». Названо главное преимущество сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022
А также фавориты отборочной группы.
А также фавориты отборочной группы.
Бывший тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин прокомментировал результат жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит ua.tribuna.com.
По итогам жеребьевки «сине-желтые» попали в группу D, где сыграют с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
— Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе — Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцеговины особых сюрпризов не ожидаю.
Играть с Казахстаном тяжело
— После разгромного поражения от Франции этот матч ожидается без особого оптимизма?
— С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: «Франция». Да, это хорошие футболисты, но играть с ними можно, — сказал Блохин.