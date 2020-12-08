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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Это только вывеска: “Франция”». Названо главное преимущество сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

А также фавориты отборочной группы.

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Источник: Reuters

Бывший тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин прокомментировал результат жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит ua.tribuna.com.

По итогам жеребьевки «сине-желтые» попали в группу D, где сыграют с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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— Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе — Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцеговины особых сюрпризов не ожидаю.
Играть с Казахстаном тяжело из-за  перелета. Когда мы играли с датчанами, практически на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом.

— После разгромного поражения от Франции этот матч ожидается без особого оптимизма?

— С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: «Франция». Да, это хорошие футболисты, но играть с ними можно, — сказал Блохин.

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