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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана по квалификации ЧМ-2022 назвал группу жесткой

Тренер высказался об игре с казахстанцами.

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Источник: AFP 2020

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва поделился мнением об итогах жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2022, где ее соперниками стали команды Франции, Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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Его слова приводит официальный сайт национальной футбольной ассоциации.

«Группа, конечно, жесткая. Это не та группа, которую хотелось бы, и ее не сформируешь с помощью специальной кнопки. Уже в марте нас ждут тяжелые матчи, а еще надо учитывать будущий чемпионат Европы. Все соперники — очень сложные. Казахстан наверняка даст бой, по крайней мере на своем поле. Конечно, мы хотим выйти на чемпионат мира. Нас ждет тернистый и непростой путь. Мы готовы играть и удивлять, ведь наша команда уже доказала, что может бросить вызов кому угодно», — сказал Канерва.

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