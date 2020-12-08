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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба отреагировал на итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года.

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Группу H, в которую попала российская национальная команда, форвард назвал боевой. К публикации футболист прикрепил коллаж с полным списком соперников сборной России.

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Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла ранее в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

В начале ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу из-за скандала с утечкой интимного видео с участием футболиста. Позже специалист заявил, что игрок вернется в команду.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Путевку в финальную часть от Европы гарантированно получат победители десяти групп. Команды, которые займут вторые места, разыграют право выступить на турнире в плей-офф.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 18 декабря.

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