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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

«О Франции вообще не говорю». Экс-тренер сборной Украины высказался о сложностях в матче с Казахстаном

Специалист оценил соперников по группе отбора на ЧМ-2022.

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Источник: Reuters

Глава комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич высказался о результатах жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022, сообщает Ua-football.com.

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По ее итогам украницы попали в группу D, где их соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

— Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина — непростая команда, Финляндия — тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле — задача не из простых.

Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция — явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально.

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