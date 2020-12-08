«О Франции вообще не говорю». Экс-тренер сборной Украины высказался о сложностях в матче с Казахстаном

По ее итогам украницы попали в группу D, где их соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

— Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина — непростая команда, Финляндия — тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле — задача не из простых.

Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция — явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально.