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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Голкипер сборной Финляндии о жеребьевке ЧМ-2022: Казахстан для нас некая экзотика

Он оценил группу.

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Голкипер сборной Финляндии по футболу Лукаш Градецки поделился мнением о группе квалификации чемпионата мира-2022, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.

По итогам жеребьевки соперниками станут команды Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

— Босния была худшей командой из четвертой корзины, нам не повезло. Франция и Украина уже знакомы мне. Сейчас мы дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гости должны будут постараться. Я не был в Казахстане. Наверное, и по другим делам тоже не поеду туда, так что в воздухе витает некая экзотика.

В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

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