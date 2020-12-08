Голкипер сборной Финляндии о жеребьевке ЧМ-2022: Казахстан для нас некая экзотика
Он оценил группу.
Он оценил группу.
Голкипер сборной Финляндии по футболу Лукаш Градецки поделился мнением о группе квалификации чемпионата мира-2022, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.
По итогам жеребьевки соперниками станут команды Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
— Босния была худшей командой из четвертой корзины, нам не повезло. Франция и Украина уже знакомы мне. Сейчас мы дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гости должны будут постараться. Я не был в Казахстане. Наверное, и по другим делам тоже не поеду туда, так что в воздухе витает некая экзотика.
В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.