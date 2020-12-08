Долгий путь до Катара. Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

Катар получил право принять чемпионат мира по футболу 2 декабря 2010 года. В понедельник в Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира для европейских сборных, по итогам которой, в том числе, своих соперников узнала сборная России. Мировое первенство пройдет в осенне-зимний период, поэтому существуют некоторые особенности отбора в финальную часть турнира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧМ-2022 и его уникальность

В связи с климатическими условиями в регионе было решено изменить традиционные сроки проведения турнира — вместо начала лета мировое первенство в 2022-м пройдет в ближневосточном государстве с 21 ноября по 18 декабря. Турнир в Катаре мог бы стать дважды историческим, если бы идея об увеличении числа сборных на турнире с 32 до 48 была поддержана. В конце мая Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что регламент турнира останется неизменным. На первом в истории чемпионате мира в 1930 году выступили 13 команд, с 1934 по 1978 год на мировых первенствах играло по 16 сборных, а с 1982 по 1994-й — 24 команды. Турнир в Катаре станет седьмым и последним, на котором сыграют 32 сборные. Уже в 2026 году на мировом первенстве, которое примут США, Канада и Мексика, выступят 48 сборных.

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Как пройдет отбор на ЧМ-2022 в зоне УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) делегирует в финальный турнир чемпионата мира наибольшее количество команд — 13 из 32. Напрямую через квалификацию на турнир в Катаре попадут 10 сборных, которые займут первые места в отборочных группах. Еще три путевки будут разыграны среди 12 команд (10 занявших вторые места в отборе и двух лучших команд Лиги наций сезона-2020/21 из числа тех, кто не сумеет попасть на ЧМ-2022 через квалификацию). Распределение путевок среди европейских сборных претерпело серьезные изменения впервые за более чем 20 лет. Начиная с отбора на ЧМ-1998 на мировое первенство из девяти групп выходили сборные, ставшие первыми в них. Восемь лучших сборных, ставших в своих группах вторыми, разыгрывали оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах. Создание нового турнира УЕФА внесло изменения в утвердившуюся годами систему координат. Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в европейской зоне пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. По их итогам станут известны 10 из 13 сборных-участниц чемпионата мира в Катаре. Еще три команды определятся в марте 2022 года в рамках второго раунда отбора, который будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы ( 24—25 марта ) и финал ( 28—29 марта ). Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира.

Команда Россия

С кем сыграет сборная России в отборе на ЧМ-2022

Сборная России попала в группу H к командам Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. 10 туров квалификации будут равномерно распределены по календарю соревнований 2021 года. Игры намечены на 24—25 марта , 27—28 марта , 30—31 марта , 1—2 сентября , 4—5 сентября , 7—8 сентября , 8—9 октября , 11—12 октября , 11—13 ноября и 14—16 ноября . Точное расписание матчей будет опубликовано на сайте УЕФА.

Как распределены квоты на ЧМ-2022 между другими конфедерациями

Сборная Катара на данный момент является единственной командой, которая сыграет на чемпионате мира 2022 года. Такое право она получила, поскольку страна является организатором турнира.

Еще 18 путевок на турнир распределены между пятью конфедерациями — КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола), АФК (Азиатской футбольной конфедерацией), КОНКАКАФ (Конфедерацией футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), КАФ (Африканской конфедерацией футбола) и ОФК (Конфедерацией футбола Океании). Эти квоты распределены неравномерно — по 4,5 места у КОНМЕБОЛ и АФК, 3,5 — у КОНКАКАФ, пять — у КАФ. 0,5 — у ОФК.