Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022

Франция

Безоговорочным фаворитом группы D, куда попала сборная Казахстана, является Франция. Из первой корзины ранее команда не встречалась с Испанией, Италией и, собственно, Францией. И вот жребий, можно сказать, благоволил — два матча в 2021 году с действующими чемпионами мира. Такого в истории отечественного футбола еще не было. Ранее национальная команда играла с победителями мировых первенств Англией и Германией, но их успехи были в прошлом или, как у немцев (ЧМ-2014), еще и в будущем.

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Французы после триумфа на ЧМ-2018 уверенно вышли с первого места на Евро-2020, а в последней Лиге наций они квалифицировались в финальную часть турнира.

Наличие таких звезд в составе, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Корентен Толиссо, Виссам Бен Йеддер, Кингсли Коман, Поль Погба, Рафаэль Варан, Нголо Канте, Бенжамен Павар и других небезысвестных исполнителей говорит само за себя. Руководит ими Дидье Дешам. В рейтинге ФИФА команда занимает второе место.

Ранее на уровне национальных сборных Казахстан и Франция не встречались. Зато было несколько противостояний среди молодежных команд, на клубном уровне — «Астана» против «Ренна» и «Кайрат» против «Бордо», а также матчи в женском футболе (Лига чемпионов и сборные). Последняя игра женских сборных, обернувшаяся разгромом казахстанок (0:12), запомнилась также эмоциями вратаря нашей команды Ирины Сандаловой.

Украина

Летом 2021 года исполнится пять лет, как сборной Украины руководит Андрей Шевченко. При этом специалисте команда успешно выступила в первой Лиге наций, пойдя на повышение в дивизион A, уверенно пробилась в финальную часть Евро-2020, набрав четыре из шести очков с действующими обладателями трофея сборной Португалии.

Во втором розыгрыше Лиги наций Украина в компании Германии, Испании и Швейцарии сохранила прописку в дивизионе А — на понижение пошли швейцарцы. В октябре команда Шевченко потерпела в товарищеском матче в Париже разгромное поражение от Франции (1:7), а затем в Киеве обыграла Испанию — 1:0. Сейчас команда располагается на 24-м месте в рейтинге ФИФА.

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В команде на ведущих ролях вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Георгий Бущан. В обороне самыми опытными являются: Николай Матвиенко, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко. В полузащите выделяются: Андрей Ярмоленко, Тарас Степанкнко, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков. Среди нападающих лучшие голевые показатели у Романа Яремчука — семь мячей в 19-ти матчах. Также недавно в команду вызывались полузащитники Роман Безус и Евгений Коноплянка.

На уровне сборных Украина и Казахстан встречались в отборочном турнире ЧМ-2006 и в квалификации ЧМ-2010. Во всех четырех матчах соперник нашей команды побеждал. Осенью 2004 года в Алматы Украина вырвала три очка на последней минуте — 2:1, а летом 2005 в Киеве одержала победу со счетом 2:0. Один из голов забил Шевченко.

Осенью 2008 в Алматы Шевченко снова забил, тогда Украина победила со счетом 3:1, а в Киеве летом 2009 хозяева выиграли со счетом 2:1. Мячами в ворота украинцев в трех играх отметились Андрей Карпович (2004), Сергей Остапенко (2008) и Танат Нусербаев (2009).

Финляндия

Сборная Финляндии сейчас занимает 54 место в рейтинге ФИФА. Абсолютным лидером и самым звездным игроком команды является Теэму Пукки из английского «Норвича». В сборной он сыграл 80 матчей и забил 25 голов.

Соперник сборной Казахстана выступит на Евро-2020, куда пробился по итогам отборочной кампании, финишировав вслед за Италией.

11 ноября финны в товарищеском матче обыграли в Париже Францию — 2:0. В Лиге наций они сохранили прописку в дивизионе B.

Со сборной Казахстана Финляндия играла в квалификации Евро-2008. В Алматы осенью 2006 года финны выиграли со счетом 2:0, а летом 2007 в Тампере одержали минимальную победу — 2:1. Гол в составе нашей комаанды забил Дмитрий Бяков.

Босния и Герцеговина

Боснийцы могли пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций. Но уступили Северной Ирландии в полуфинале плей-офф. В новом розыгрыше турнира соперник сборной Казахстана не сумел удержаться в дивизионе A, заняв последнее место в группе с Италией, Нидерландами и Польшей, отобрав при этом у первых двух очки. Сейчас Босния и Герцеговина в рейтинге ФИФА занимает 55 место. В истории команды лишь один крупный турнир — чемпионат мира 2014 года в Бразилии, где боснийцы в группе Аргентиной, Нигерией и Ираном заняли третье место.

Лидерами сборной Боснии и Герцеговины являются такие игроки, как Эдин Джеко («Рома», Италия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Эдин Вишча («Истанбул ББ», Турция) и Миралем Пьянич («Барселона», Испания).

Ранее команда Казахстана не встречалась с этим соперником.