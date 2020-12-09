«В Казахстане, наверное, будет трудно». Украинский эксперт оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022
Он вспомнил непростую победу в Алматы.
Он вспомнил непростую победу в Алматы.
У сборной Казахстана по футболу при наличии определенных факторов может быть преимущество в матчах отборочного турнира ЧМ-2022, считает известный украинский журналист Константин Андриюк. В интервью корреспонденту Vesti.kz он прокомментировал итоги жеребьевки турнира и объяснил, почему Украина должна обыгрывать Казахстан.
— Как в Украине восприняли итоги жеребьевки?
— Восприняли сдержанно. Я читал реакцию и отзывы болельщиков. Все понимают, что реально можно побороться за место в
— Казахстан — удобный соперник?
— Если вспоминать предыдущие матчи Украины и Казахстана, то на ум приходит трудная победа в Алматы, когда сборная выступала под руководством Блохина (отборочный турнир ЧМ-2006). Как раз эта победа была нужна и, можно сказать, она укрепила силу и веру украинцев в себя и проложила очень яркий путь для команды Блохина.
В 2005 сборная вышла на чемпионат мира и добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Италии — будущему победителю. Именно та игра в Казахстане запомнилась.
Сейчас украинские болельщики по целому ряду причин воспринимают сборную Казахстана как соперника, которого надо побеждать. В нынешней сборной Украины видна тренерская рука.
Мое мнение: у Андрея Шевченко очень сильные ассистенты, это Мауро Тасотти, Андреа Малдера. Последний готовит аналитику и
При этом долгое время была проблема физических кондиций. До последних месяцев команда не умела восстанавливаться и играть в спаренных турах. Сборная хорошо проводила первый матч, причем неважно, где, потом теряла очки во второй игре, иногда даже со слабым соперником. Сейчас проблема по сути устранена — победы над Португалией и Испанией были как раз во вторых играх.
Но еще пока нет такой суперстабильности у команды, потому что было поражение от Германии и рекордный разгром во Франции — 1:7. Причем, как в победном с испанцами матче, так и в этих поражениях, состав был примерно одинаковый.
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— Наверное, да, будет трудно. В отборе на ЧМ-2018 сборная Украины дважды в спаренных турах теряла очки после перелетов. В первом случае после домашней победы над Турцией было воодушевление и уверенность, а потом последовало поражение в Исландии. В другом случае команда выиграла на выезде у Косово, а затем проиграла в Киеве Хорватии.
— Если домашние матчи сборной Казахстана будут проходить в
— Я думаю, да, это преимущество. В сборной Украины ряд игроков выступает в ведущих европейских чемпионатах, тот же Александр Зинченко из «Манчестер Сити» играет и тренируется на прекрасных газонах, тот же Руслан Малиновский из «Аталанты» и представители чемпионата Бельгии.
Если игра с Украиной состоится в
Напомним, сборная Казахстана выступит в группе D вместе с командами Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговине. Отборочный турнир стартует в марте 2021 года.