Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
13.12
Лестер
Брайтон & Хоув
30
Футбол. Зарубежный
13.12
Арсенал
Бернли
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Милан
Парма
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Барселона
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
13.12
ПСЖ
Лион
01
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
15:02 (мск), источник: Vesti.kz

В Боснии и Герцеговине рассказали о роли Казахстана в отборе к ЧМ-2022

Также назвали козырь национальной команды.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу способна повлиять на расстановку сил в группе отборочного цикла чемпионата мира-2022. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура. Также он назвал главный козырь казахстанцев.

Команда
Казахстан

«Очень интересная группа. Явный фаворит — это Франция. Она — главный претендент на лидерство в группе. Борьба за вторую позицию развернется между Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной. Это крепкие сборные, способные решать большие задачи. Казахстану будет отведена роль неудобного соперника. Я считаю, что ваша команда сможет преподнести сюрприз и вмешаться в итоговую расстановку сил. Особенно сложными для всех будут выездные матчи. Ведь дальний перелет в Казахстан является непростым испытанием для всех ее соперников», — отметил Типура.

Напомним, что отборочный этап ЧМ-2022 начнется в марте следующего года. Главная команда нашей страны попала в группу D, где сыграет со сборными Франции, Украины, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины.

Финальная часть мундиаля пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Мусаев поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы
«Он делал болельщиков счастливыми»: скончался Жерар Улье
CМИ: Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии
«Спартак» планирует зимой приобрести полузащитника «Ростова»
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В «Самбо-70» рассказали о переходе Липницкой в академию Плющенко
24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь