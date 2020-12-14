В Боснии и Герцеговине рассказали о роли Казахстана в отборе к ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу способна повлиять на расстановку сил в группе отборочного цикла чемпионата мира-2022. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура. Также он назвал главный козырь казахстанцев.

«Очень интересная группа. Явный фаворит — это Франция. Она — главный претендент на лидерство в группе. Борьба за вторую позицию развернется между Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной. Это крепкие сборные, способные решать большие задачи. Казахстану будет отведена роль неудобного соперника. Я считаю, что ваша команда сможет преподнести сюрприз и вмешаться в итоговую расстановку сил. Особенно сложными для всех будут выездные матчи. Ведь дальний перелет в Казахстан является непростым испытанием для всех ее соперников», — отметил Типура.