Самюэль Это’О назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
«Чемпионат мира в России — пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещё лучше. Наша задача — превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум», — сказал Это’О в интервью RT.
Ранее в Катаре официально открылся четвертый по счету стадион, который примет матчи чемпионата мира 2022 года.