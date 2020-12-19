Самюэль Это’О назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории

«Чемпионат мира в России — пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещё лучше. Наша задача — превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум», — сказал Это’О в интервью RT.