«Меркель и Жуков должны определиться с гражданством». Байсуфинов — о квалификации ЧМ-2022, Исламхане и матче с Францией

Талгат Байсуфинов во второй раз вступил в должность главного тренера сборной Казахстана. В интервью корреспонденту Vesti.kz 52-летний специалист рассказал, почему положительно отреагировал на предложение КФФ и возможно ли возвращение в команду Александра Меркеля и Георгия Жукова, а также как он оценивает соперников по отборочной группе ЧМ-2022.

— Талгат Маруанович, когда вам поступило предложение возглавить сборную, вы долго раздумывали?

— Когда такие предложения поступают — это отчасти неожиданно, но в то же время приятно, служит большой честью и говорит о факторе доверия. Практически всех игроков я знаю. Думаю, могу принести пользу. Поэтому размышлять много не пришлось, да и времени на это не было.

Разумеется, работа тренером сборной, как, впрочем, и выступление за нее, несет высокую ответственность, но я готов взять ее на себя Уверен, то же самое можно сказать и об игроках. Постараемся выполнить задачи, которые будут поставлены, по максимуму и порадовать наших болельщиков.

Команда Казахстан

— Расскажите, кто войдет в ваш тренерский штаб?

— На данный момент могу твердо сказать, что работу в сборной продолжат тренер вратарей Николай Родионов и тренер по физподготовке Марат Еслямов. Кандидаты на остальные позиции пока рассматриваются и будут определены в самое ближайшее время.

— Вы во второй раз возглавили сборную, с прошлого периода команда изменилась, ушли многие возрастные футболисты, появились новые молодые. В вашем представлении, какой потенциал у нынешнего состава, кто в нем готов быть лидером?

— Могу с определенностью сказать, что вызывать кого-либо исключительно за прошлые заслуги мы не собираемся. Будем оценивать состояние ребят на заданный период отборочного цикла. Говорить по каждой отдельной личности будет некорректно, все-таки сборная — это единое целое. Что касается лидеров, то, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного матча, ими могут быть разные игроки.

— У вас и федерации уже есть план по сборам и подготовке команды в будущем году? Например, планируются ли товарищеский матч и сбор в феврале?

— Именно этим мы сейчас занимаемся. Заканчивается стадия обсуждения. По февральскому сбору сказать сложно, поскольку необходимо придерживаться официальных дат ФИФА, предусмотренных для игр сборных. В марте будущего года у нас намечены две календарные игры, но есть открытая дата на еще одну встречу, поскольку мы пропускаем первый тур квалификации. Вот на этот срок можно попробовать найти соперника для товарищеского матча. Работа в этом направлении ведется.

— То есть сбор в феврале маловероятен?

— Мы еще не знаем, какой ситуация с пандемией будет как в стране, так и в мире. До конца неизвестно, куда наши клубные команды поедут на сборы. Думаю, после Нового года в связке с ПФЛК мы обсудим этот момент, но, отталкиваясь от сведений, которые поступят со стороны клубов. В любом случае, мы должны учитывать их интересы. Пока проведение сбора в феврале выглядит маловероятным. Прежде всего, по причине того, что в этот период нет официальных игровых дат ФИФА.

— Если говорить о персоналиях. На сегодня по-прежнему нет ясности относительно будущего капитана сборной Бауыржана Исламхана. Связывались ли вы лично с игроком и обсуждали ли его ситуацию?

— Общеизвестно, что контакты КФФ с Исламханом не прекращались. Казахстанская федерация футбола внимательно следит за ситуацией с начала возникшей истории с допингом и обращалась в его клуб с просьбами помочь тщательно разобраться во всем и до конца. Разумеется, нынешний тренерский штаб не останется в стороне. Мы всей душой сопереживаем Бауыржану и надеемся, что вскоре он снова получит возможность выступать и на клубном уровне, и за сборную.

— Не могу не спросить про Александра Меркеля и Георгия Жукова. Абстрагируясь от их ситуаций по выступлениям за сборную, лично вы рассматриваете этих игроков в качестве кандидатов для вызова в команду?

— Это качественные игроки, которые в любом случае усилят нашу команду. Но прежде всего они должны уладить свои организационные вопросы с документами и, наконец, определиться с гражданством. У Меркеля хорошая статистика, он регулярно играет, доказывает свои качества на поле. Жуков после хорошего старта в Польше сейчас немного сбавил, но, думаю, это вполне поправимо. Внимательно следим за этими игроками, но, повторяю, сначала необходимо их личное решение.

— Хотелось бы узнать ваше мнение по соперникам сборной Казахстана в отборочной группе ЧМ-2022?

— Группа действительно очень сильная, но тем она интересна и в какой-то мере поучительна. Не все относят нас к серьезным соперникам, и, быть может, это сыграет нам на руку. Возможно, мы выглядим темной лошадкой, но, кроме прочего, это означает, что наша команда способна на сюрпризы. Полагаю, что в этом смысле нас должны опасаться. Футбол — игра непредсказуемая. Все возможно. Пока безоговорочно ясно, что нам предстоят зрелищные и содержательные на борьбу игры.

— Начинать цикл домашним матчем с Францией — это хорошо или тяжело?

— Конечно, мы должны отталкиваться от того, что к нам приедет действующий чемпион мира, но особой разницы нет, когда именно состоится матч с Францией. Соперник именитый, однако в любом случае нужно выходить на поле. В профессиональном спорте не принято отбывать номер. Постараемся качественно подготовиться и сыграть что есть силы, причем не только с французами…

Напомним, сборная Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022 попала в группу D, где будет соперничать с командами Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. Квалификационный цикл стартует в марте 2021 года.

Байсуфинов сменил на этом посту чешского специалиста Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.