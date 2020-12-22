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08:01 (мск), источник: ТАСС

Мать чемпиона мира по футболу Роналдиньо находится в реанимации из-за коронавируса

ТАСС, 22 декабря. Дона Мигуэлина, мать чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, находится в реанимации из-за заражения коронавирусом. Об этом Роналдиньо сообщил в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

«Моя мама заразилась коронавирусом, и мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении бывшего футболиста сборной Бразилии.

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В октябре Роналдиньо сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Он отмечал, что болезнь протекала бессимптомно.

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Роналдиньо выступал за бразильские команды «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015 году. В составе «Барселоны» Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата Испании. Выступая за «Милан», он выиграл чемпионат Италии.

В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в 2005 году он удостоился награды «Золотой мяч».

В составе сборной Бразилии Роналдиньо также стал победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.

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