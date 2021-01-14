Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Матч сборной Казахстана по футболу против чемпионов мира пройдет в Алматы

Ранее его планировалось провести на «Астана Арене».

Наверх
Источник: Reuters

Сборные Казахстана и Франции проведут матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Алматы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Команда
Казахстан

Стартовая игра квалификации пройдет 28 марта. Казахстан должен был принять действующих чемпионов мира на «Астана Арене». Но столичный стадион, где недавно была проведена замена искусственного покрытия, все еще не может принять футбольный матч.

«Там по-прежнему идут какие-то разбирательства между акиматом и подрядчиком. И, по всей видимости, дело не решится за месяц-два. Официального решения еще нет. Но все уже понимают, что играть придется на Центральном стадионе Алматы. И, скорее всего, матч пройдет без зрителей», — пишет Кожахмет.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
В «Юве» отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову
Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном
Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум в Оберхофе
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке Кубка IBU
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь