Матч сборной Казахстана по футболу против чемпионов мира пройдет в Алматы

Сборные Казахстана и Франции проведут матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Алматы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Команда Казахстан

Стартовая игра квалификации пройдет 28 марта. Казахстан должен был принять действующих чемпионов мира на «Астана Арене». Но столичный стадион, где недавно была проведена замена искусственного покрытия, все еще не может принять футбольный матч.