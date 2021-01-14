Матч сборной Казахстана по футболу против чемпионов мира пройдет в Алматы
Ранее его планировалось провести на «Астана Арене».
Ранее его планировалось провести на «Астана Арене».
Сборные Казахстана и Франции проведут матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Алматы. Об этом в своем
Стартовая игра квалификации пройдет 28 марта. Казахстан должен был принять действующих чемпионов мира на «Астана Арене». Но столичный стадион, где недавно была проведена замена искусственного покрытия, все еще не может принять футбольный матч.
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