Сборная России сыграет со Словенией на стадионе в Сочи

Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27-го марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 17:00 мск.



Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.



Напоминаем, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.