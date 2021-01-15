Сборная России сыграет со Словенией на стадионе в Сочи
Первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе «Фишт» со Словенией, сообщает
Первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе «Фишт» со Словенией, сообщает
Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27-го марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 17:00 мск.
Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.
Напоминаем, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако