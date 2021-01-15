В КФФ рассказали, на каком стадионе сборная Казахстана сыграет с чемпионами мира
Это будет первая игра в отборе ЧМ-2022 для команды Байсуфинова.
Это будет первая игра в отборе ЧМ-2022 для команды Байсуфинова.
Директор Департамента сборных команд Казахстанской федерации футбола Игорь Авдеев дал комментарий корреспонденту Vesti.kz относительно места проведения отборочного матча ЧМ-2022 Казахстан — Франция. Ранее появилась информация о том, что игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы.
«Сообщение, что близящийся матч квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Франции состоится в Алматы, не соответствует действительности. Казахстанская федерация футбола заявила на эту игру столичный стадион “Астана Арена”. Недавно новый газон этого стадиона прошел сертификацию профильной лаборатории ФИФА, как пригодный к проведению на нем матчей такого уровня. Поэтому могу подтвердить, что сборная Казахстана намерена сыграть с чемпионами мира в столице нашей Родины, как того заслуживает высокий статус этой игры», — заявил Игорь Геннадьевич.
Напомним, что стартовая игра сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2020 запланирована на 28 марта. С полным расписанием матчей команды Талгата Байсуфинова в предстоящем цикле можно ознакомиться по этой ссылке.