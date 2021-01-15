В КФФ рассказали, на каком стадионе сборная Казахстана сыграет с чемпионами мира

«Сообщение, что близящийся матч квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Франции состоится в Алматы, не соответствует действительности. Казахстанская федерация футбола заявила на эту игру столичный стадион “Астана Арена”. Недавно новый газон этого стадиона прошел сертификацию профильной лаборатории ФИФА, как пригодный к проведению на нем матчей такого уровня. Поэтому могу подтвердить, что сборная Казахстана намерена сыграть с чемпионами мира в столице нашей Родины, как того заслуживает высокий статус этой игры», — заявил Игорь Геннадьевич.