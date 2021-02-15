Во Франции опасаются выездного матча против Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2022

Уже в следующем месяце сборная Казахстана по футболу стартует в отборочном этапе чемпионата мира — 2022. В своем первом матче она встречается с Францией и способна удивить всех. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье. Он разъяснил, в чем заключается шанс казахстанской команды.

Команда Казахстан

«Стартовать выездным матчем всегда неудобно. Особенно сложно, если команде предстоит ехать через весь континент. Сборная Франции часто ошибается на старте отборочных циклов. Я думаю, что матч с Казахстаном будет сложным испытанием именно по этим факторам. В остальном, конечно, казахстанцы являются аутсайдерами. Однако мы неоднократно видели, как команда Франции теряла очки в матчах со слабыми коллективами», — отметил Севилье.

Также соперниками казахстанцев по группе являются команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.