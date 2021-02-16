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21:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины заболел COVID-19 и умер

Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира-1978 Леопольдо Луке умер от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: AP 2020

У прославленного игрока выявили COVID-19 еще в конце декабря 2020-го. Врачи порекомендовали Луке оставаться дома. Однако уже в начале января бывшему спортсмену потребовалась госпитализация. У Луке диагностировали двустороннюю пневмонию. 15 февраля он скончался в больнице.

Отмечается, что на смертельный исход повлияли проблемы аргентинца со здоровьем. Еще в 2005 году Луке перенес инфаркт. Также он страдал от болезни легких.

Луке — один из самых знаковых форвардов в истории Аргентины. На чемпионате мира-1978 он был одним из лидеров команды-чемпионки. На счету Луке четыре забитых гола в финальной части мундиаля.

Луке известен по выступлениям за аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Сантос».

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