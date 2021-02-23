За время подготовки к ЧМ-2022 в Катаре скончались более 6 тысяч мигрантов

Речь идет о рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, которые погибли с тех пор, как в 2010-м году страна выиграла право на проведение ЧМ-2022. Издание отмечает, что официальные источники занижают число умерших, так как подготовка к турниру все еще продолжается.

Читайте также Инфантино: Матчи чемпионата мира в Катаре пройдут при полных трибунах

Уточняется, что озвученная цифра не включает в себя мигрантов из Кении, Филиппин и других стран, откуда люди отправляются работать в Катар, который перед чемпионатом запустил серьезную программу строительства новых объектов. Помимо семи новых стадионов, были завершены или находятся в стадии реализации десятки крупных проектов, в том числе новые дороги, аэропорт, системы общественного транспорта, гостиницы и новый город, в котором пройдет финал турнира.