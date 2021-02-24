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14:48 (мск), источник: ТАСС

Черчесов заявил, что сборная России по футболу будет готовиться к мартовским матчам в Сочи

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу проведет краткосрочный сбор в Сочи в преддверии запланированных на конец марта матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 с командами Мальты, Словении и Словакии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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Команда под руководством Черчесова сыграет против сборных Мальты (24 марта, на выезде — Та-Кали), Словении (27 марта, дома — Сочи) и Словакии (30 марта, на выезде — Трнава).

«Как вы знаете, 23-й тур Российской премьер-лиги пройдет на несколько дней раньше, чем предполагалось, — сказал Черчесов. — Поэтому тренерским штабом сборной было принято решение провести пятидневный сбор в Сочи. На прошлой неделе наши менеджеры уже там побывали, а основное поле ФГБУ “Юг Спорт” организаторы готовят к приезду сборной с середины февраля. 18 марта соберется примерно половина состава, остальные долетят после завершения игр тура, которые распределены на три дня».

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Команда
Россия

«Футболисты, выступающие в зарубежных клубах, присоединятся к сборной позднее. Мы уже не в первый раз в холодные месяцы года будем тренироваться в Сочи, фактор погодных условий является в этой ситуации ключевым», — отметил он.

Также Черчесов рассказал о планах по перемещениям сборной России в марте. «22 марта команда вылетит на Мальту, а сразу после стартовой отборочной игры вернется в Сочи, где 27-го числа сыграет со Словенией. На следующий день после этой встречи уже предстоит выезд в Словакию. Понятно, что разъездной характер сбора предполагает более тщательную подготовку к играм с точки зрения логистики и восстановления», — резюмировал главный тренер сборной России.

В отборочном турнире к чемпионату мира соперниками национальной команды, помимо мальтийцев, словенцев и словаков, будут сборные Хорватии и Кипра.

Об отборе на ЧМ-2022

Всего в европейском отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 примут участие рекордные 55 сборных. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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