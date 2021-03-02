Британия выделит на подачу совместной с Ирландией заявки на ЧМ-2030 по футболу $3,9 млн
ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/.
ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/.
На подачу заявки британское правительство выделит £2,8 млн ($3,9 млн). «Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году, — отметил Джонсон. — Я действительно думаю, что это самое подходящее место, здесь дом футбола. Это будет совершенно замечательно для страны».
Эта инициатива поддержана в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии. «Мы продолжим работу по
По информации издания, Лондон надеется заручиться поддержкой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предложив при необходимости провести больше матчей Евро-2020 этим летом. «Мы, в частности, проводим полуфинал и финал, если они хотят провести
Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили Испания и Португалия.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.