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11:42 (мск), источник: ТАСС

Британия выделит на подачу совместной с Ирландией заявки на ЧМ-2030 по футболу $3,9 млн

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал совместную заявку Соединенного Королевства и Ирландии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает газета Times.

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Источник: РИА "Новости"

На подачу заявки британское правительство выделит £2,8 млн ($3,9 млн). «Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году, — отметил Джонсон. — Я действительно думаю, что это самое подходящее место, здесь дом футбола. Это будет совершенно замечательно для страны».

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Эта инициатива поддержана в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии. «Мы продолжим работу по технико-экономическому обоснованию для оценки жизнеспособности заявки до того, как Международная федерация футбола (ФИФА) официально откроет процесс ее подачи в 2022 году», — указывается в документе. Проведение чемпионата мира по футболу предоставит невероятную возможность принести ощутимую пользу всем заинтересованным сторонам, указывается в заявлении. Чемпионат мира в Англии проводился один раз — в 1966 году.

По информации издания, Лондон надеется заручиться поддержкой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предложив при необходимости провести больше матчей Евро-2020 этим летом. «Мы, в частности, проводим полуфинал и финал, если они хотят провести какие-либо еще матчи, мы, безусловно, готовы к этому», — заверил премьер.

Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили Испания и Португалия.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.

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