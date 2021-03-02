Британия выделит на подачу совместной с Ирландией заявки на ЧМ-2030 по футболу $3,9 млн

На подачу заявки британское правительство выделит £2,8 млн ($3,9 млн). «Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году, — отметил Джонсон. — Я действительно думаю, что это самое подходящее место, здесь дом футбола. Это будет совершенно замечательно для страны».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта инициатива поддержана в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии. «Мы продолжим работу по технико-экономическому обоснованию для оценки жизнеспособности заявки до того, как Международная федерация футбола (ФИФА) официально откроет процесс ее подачи в 2022 году», — указывается в документе. Проведение чемпионата мира по футболу предоставит невероятную возможность принести ощутимую пользу всем заинтересованным сторонам, указывается в заявлении. Чемпионат мира в Англии проводился один раз — в 1966 году.

По информации издания, Лондон надеется заручиться поддержкой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предложив при необходимости провести больше матчей Евро-2020 этим летом. «Мы, в частности, проводим полуфинал и финал, если они хотят провести какие-либо еще матчи, мы, безусловно, готовы к этому», — заверил премьер.

Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили Испания и Португалия.