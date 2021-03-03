Матч Франция — Украина состоится на «Стад де Франс» без зрителей
Квалификационная игра чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Украины пройдет на «Стад де Франс» без зрителей в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Квалификационная игра чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Украины пройдет на «Стад де Франс» без зрителей в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Местные власти отказали Федерации футбола Франции в допуске 30% зрителей от вместимости арены, сообщает L'Équipe.
Матч Франция — Украина состоится 24 марта. В одной отборочной группе с этими сборными также играют Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан.