Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
4.03
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
4.03
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
4.03
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
4.03
Ливерпуль
Челси
01
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
13:06 (мск), источник: ТАСС

Матч между сборными Мальты и России по футболу пройдет без зрителей

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России пройдет при пустых трибунах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

Наверх
Источник: AP 2020

Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали, которая располагается в 13 км от столицы Мальты Валлетты. Начало встречи запланировано на 22:45 мск. Эта игра станет первой в 2021 году для российской команды.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах, — сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты. — Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения».

Во время загрузки произошла ошибка.

Третья версия протокола УЕФА о возвращении футбола была опубликована в январе 2021 года. В ней говорится, что зрителям разрешается посещать матчи под эгидой УЕФА в странах, где это разрешено соответствующими компетентными национальными или местными органами власти.

В марте сборная России также сыграет против команд Словении и Словакии, матчи пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне также встретятся с хорватами и киприотами.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
Губерниев извинился перед отцом финского лыжника
Ее исключали из сборной. Теперь Кирпиченко — вице-чемпионка мира
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
Ян троллил, игнорил Стерлинга и прошелся по его прическе
В Токио исключили вариант повторного переноса Олимпиады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь