Матч между сборными Мальты и России по футболу пройдет без зрителей

Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали, которая располагается в 13 км от столицы Мальты Валлетты. Начало встречи запланировано на 22:45 мск. Эта игра станет первой в 2021 году для российской команды.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах, — сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты. — Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Третья версия протокола УЕФА о возвращении футбола была опубликована в январе 2021 года. В ней говорится, что зрителям разрешается посещать матчи под эгидой УЕФА в странах, где это разрешено соответствующими компетентными национальными или местными органами власти.

В марте сборная России также сыграет против команд Словении и Словакии, матчи пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне также встретятся с хорватами и киприотами.