Глава ФИФА ответил на призыв норвежских клубов бойкотировать ЧМ-2022
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Призывы шести норвежских футбольных клубов к бойкоту чемпионата мира в Катаре ни к чему не приведут, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Призывы шести норвежских футбольных клубов к бойкоту чемпионата мира в Катаре ни к чему не приведут, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее шесть норвежских клубов обратились к своему правительству и национальной футбольной ассоциации с просьбой бойкотировать отборочный турнир к чемпионату мира.
«Вы не можете ничего изменить, пока не начнете диалог. Так было всегда, — сказал Инфантино, слова которого приводит nu.nl. — Катар уже добился больших успехов в области прав человека в последние годы. Может быть, футбол и предстоящий чемпионат мира внесли свой вклад в это. Я с нетерпением жду фантастического чемпионата мира».
«С 2014 года на строительных площадках, непосредственно связанных с чемпионатом мира, погибли три человека, — добавил глава ФИФА. — Смерть еще 34 рабочих не может быть напрямую объяснена работой, которую они там выполняли».
В феврале издание Guardian сообщало, что в ходе подготовки к чемпионату мира Катаре погибли более 6500
Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.