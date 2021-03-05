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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФИФА ответил на призыв норвежских клубов бойкотировать ЧМ-2022

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Призывы шести норвежских футбольных клубов к бойкоту чемпионата мира в Катаре ни к чему не приведут, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее шесть норвежских клубов обратились к своему правительству и национальной футбольной ассоциации с просьбой бойкотировать отборочный турнир к чемпионату мира.

«Вы не можете ничего изменить, пока не начнете диалог. Так было всегда, — сказал Инфантино, слова которого приводит nu.nl. — Катар уже добился больших успехов в области прав человека в последние годы. Может быть, футбол и предстоящий чемпионат мира внесли свой вклад в это. Я с нетерпением жду фантастического чемпионата мира».

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«С 2014 года на строительных площадках, непосредственно связанных с чемпионатом мира, погибли три человека, — добавил глава ФИФА. — Смерть еще 34 рабочих не может быть напрямую объяснена работой, которую они там выполняли».

В феврале издание Guardian сообщало, что в ходе подготовки к чемпионату мира Катаре погибли более 6500 рабочих-мигрантов.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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