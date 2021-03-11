Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
Янг Бойз
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо К
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Милан
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Мольде
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч сборной России со сборной Мальты может не состояться

Игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва из-за мер местных властей по борьбе с коронавирусом.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: AP 2020

Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев Covid-19. Как сообщает Times Of Malta, министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.

Другой вариант — сыграть матч на нейтральном поле в другой стране. Провести матч просит и Мальтийская футбольная ассоциация, заявив, что поддерживает регулярные контакты со спортивным министерством.

Матч между сборными Мальты и России намечен на 24 марта.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Российские биатлонисты не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ
Определился еще один участник четвертьфинала плей-офф КХЛ
В РФС ответили «Спартаку» на обращение к Дюкову
Капризову разбили голову шайбой, а он вернулся на лед и забил
«Манчестер Юнайтед» играет с «Миланом» в 1/8 ЛЕ (трансляция)
Уткин прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь