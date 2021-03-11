Матч сборной России со сборной Мальты может не состояться
Игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва
Игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва
Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля
Другой вариант — сыграть матч на нейтральном поле в другой стране. Провести матч просит и Мальтийская футбольная ассоциация, заявив, что поддерживает регулярные контакты со спортивным министерством.
Матч между сборными Мальты и России намечен на 24 марта.