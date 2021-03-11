Матч сборной России со сборной Мальты может не состояться

Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев Covid-19. Как сообщает Times Of Malta, министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.