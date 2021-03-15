Дюпин и Самошников вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира по футболу

32-летний Дюпин и 23-летний Самошников впервые вызваны в расположение национальной команды. В текущем сезоне Дюпин провел в составе «Рубина» 18 матчей во всех турнирах, в пяти из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. На счету Самошникова 19 игр в текущем сезоне, в которых он забил два гола и отметился одной результативной передачей.