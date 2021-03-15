«Спасибо тренерам “Рубина”, что подняли меня на такой уровень». Дюпин — после первого вызова в сборную России

Хочу спасибо сказать тренеру вратарей «Рубина» Сергею Викторовичу Козко, во многом это его заслуга, а также заслуга главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. Большое спасибо за то, что подняли меня на такой уровень.

До нового года я некоторые матчи провел не очень и потерял место в стартовом составе. Хорошо, что я быстро собрался с мыслями, поправил некоторые моменты и вернулся в основу. Потом мы хорошо провели заключительные два тура до зимней паузы, поработали на сборах и хорошо стартовали в этом году. Я понимал, что приглашение возможно, но думал, что нужно провести стабильно более длительный период, чтобы вызвали в сборную. Получилось, что вызвали уже сейчас, и я очень рад этому, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Бариновой.