«Спасибо тренерам “Рубина”, что подняли меня на такой уровень». Дюпин — после первого вызова в сборную России

«У нас сегодня восстановительная тренировка на базе, и после тренировки мне как раз позвонили. Получил поздравления от партнеров по команде, плюс телефон разрывается. На душе радость. Это новый вызов.
Хочу спасибо сказать тренеру вратарей «Рубина» Сергею Викторовичу Козко, во многом это его заслуга, а также заслуга главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. Большое спасибо за то, что подняли меня на такой уровень.
До нового года я некоторые матчи провел не очень и потерял место в стартовом составе. Хорошо, что я быстро собрался с мыслями, поправил некоторые моменты и вернулся в основу. Потом мы хорошо провели заключительные два тура до зимней паузы, поработали на сборах и хорошо стартовали в этом году. Я понимал, что приглашение возможно, но думал, что нужно провести стабильно более длительный период, чтобы вызвали в сборную. Получилось, что вызвали уже сейчас, и я очень рад этому, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Бариновой.
Сборная России в марте проведет три матча: против Мальты (24-го), Словении (27-го) и Словакии (30-го).