В сборную Испании вызваны четыре новичка. Вратарь «Брайтона» сменил в заявке Кепу

Так, в список из 24 футболистов попали четыре дебютанта: полузащитник «Барселоны» Педри, нападающий «Эйбара» Брайан Хиль, защитник «Спортинга» Педро Порро и вратарь «Брайтона» Роберт Санчес. Примечательно, что голкипер «чаек» сменил в заявке национальной команды Испании Кепу Аррисабалагу из «Челси».