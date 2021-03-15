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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

В сборную Испании вызваны четыре новичка. Вратарь «Брайтона» сменил в заявке Кепу

Сборная Испании объявила в официальном «твиттере» заявку на стартовые матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

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Источник: AFP 2020

Так, в список из 24 футболистов попали четыре дебютанта: полузащитник «Барселоны» Педри, нападающий «Эйбара» Брайан Хиль, защитник «Спортинга» Педро Порро и вратарь «Брайтона» Роберт Санчес. Примечательно, что голкипер «чаек» сменил в заявке национальной команды Испании Кепу Аррисабалагу из «Челси».

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Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик» Бильбао);.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 25.03.2021, 22:45

Испания-Греция-

Защитники: Педро Порро («Спортинг»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»), Иньиго Мартинес («Атлетик» Бильбао), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Педри («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»);.

Нападающие: Херард Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Бриан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

В отборе на ЧМ-2022 сборной Испании предстоит сыграть матчи с Грецией, Грузией и Косово.

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