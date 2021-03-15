Выездной матч Казахстана против Украины может быть перенесен
Игра сборной Казахстана в квалификации чемпионата Мира-2022 против Украины может быть перенесена из Львова в другой город.
Игра сборной Казахстана в квалификации чемпионата Мира-2022 против Украины может быть перенесена из Львова в другой город.
Причина возможного переноса матчей — распространение коронавируса во Львовской области,
Украинская Ассоциация Футбола примет окончательное решение во вторник. Матч с украинцами назначен на 31 марта.