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19:56 (мск), источник: Sports.Ru

Выездной матч Казахстана против Украины может быть перенесен

Игра сборной Казахстана в квалификации чемпионата Мира-2022 против Украины может быть перенесена из Львова в другой город.

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Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 31.03.2021, 21:45

Украина-Казахстан-

Причина возможного переноса матчей — распространение коронавируса во Львовской области, из-за чего ее могут включить в «красную зону». В таком случае, проведение спортивных мероприятий будет запрещено.

Украинская Ассоциация Футбола примет окончательное решение во вторник. Матч с украинцами назначен на 31 марта.

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