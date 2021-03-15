Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на мартовские матчи

Футболисты сборной Беларуси соберутся 21 марта в Минске и будут тренироваться на комплексе полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке. Первой проверкой сил в новом сезоне станет товарищеский матч с командой Гондураса, который состоится 24 марта на поле жодинского стадиона «Торпедо». Затем белорусы проведут два стартовых поединка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года: 27 марта в Минске с командой Эстонии и 30 марта в Левене со сборной Бельгии.