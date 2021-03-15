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22:03 (мск), источник: БЕЛТА

Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на мартовские матчи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил состав на мартовские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В окончательный список национальной команды вошли 25 игроков:

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 27.03.2021, 20:00

Беларусь-Эстония-

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), Павел Павлюченко («Рух», Брест);.

защитники — Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов, Максим Швецов (оба — «Динамо-Минск»), Александр Павловец («Ростов», Россия), Роман Юзепчук («Рух», Брест), Николай Золотов («Колос», Ковалевка, Украина), Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов);.

полузащитники — Сергей Кисляк, Иван Бахар, Владислав Климович (все — «Динамо-Минск»), Игорь Стасевич, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Ротор», Волгоград, Россия), Павел Савицкий («Рух», Брест), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

нападающие — Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Рух», Брест), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

Футболисты сборной Беларуси соберутся 21 марта в Минске и будут тренироваться на комплексе полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке. Первой проверкой сил в новом сезоне станет товарищеский матч с командой Гондураса, который состоится 24 марта на поле жодинского стадиона «Торпедо». Затем белорусы проведут два стартовых поединка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года: 27 марта в Минске с командой Эстонии и 30 марта в Левене со сборной Бельгии.

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