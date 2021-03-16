Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции по футболу впервые с 2016 года

Ибрагимович сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ccb216bab323ef8685c7" data-vnd="ccb216bab323ef8685c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ccb216bab323ef8685c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Швеция

Сборная Швеции на старте отборочного турнира чемпионата мира сыграет с командами Грузии (25 марта дома) и Косова (28 марта в гостях). Также сборная проведет товарищеский матч против команды Эстонии (31 марта дома).

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 14 мячей в 14 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы.