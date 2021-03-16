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15:22 (мск), источник: ТАСС

Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции по футболу впервые с 2016 года

ТАСС, 16 марта. Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза (SFA).

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Источник: AP 2020

Ибрагимович сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

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Команда
Швеция

Сборная Швеции на старте отборочного турнира чемпионата мира сыграет с командами Грузии (25 марта дома) и Косова (28 марта в гостях). Также сборная проведет товарищеский матч против команды Эстонии (31 марта дома).

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 14 мячей в 14 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы.

За сборную Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции.

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