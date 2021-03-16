УЕФА подтвердил, что матч сборных Мальты и России не будет перенесен

Встреча первого тура группы H запланирована на 24 марта в Та-Кали. Ранее местные СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавируса власти Мальты запретили проводить на острове любые спортивные мероприятия до 11 апреля.
«УЕФА может подтвердить, что матч, о котором идет речь, состоится, как и было запланировано, в Та-Кали», — сообщили в УЕФА.
В понедельник президент Футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэрис заявил, что органы здравоохранения подтвердили, что сборная Мальты сможет сыграть матч со сборной России в Та-Кали. По его словам, ассоциации было предоставлено исключение для проведения игры.