Пикфорд пропустит мартовские матчи сборной Англии из-за травмы
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Голкипер «Эвертона» и сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд не поможет национальной команде в мартовских отборочных матчах чемпионата мира-2022
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Голкипер «Эвертона» и сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд не поможет национальной команде в мартовских отборочных матчах чемпионата мира-2022
Пикфорд травмировался в домашней игре чемпионата Англии против «Бернли» 13 марта и был заменен на 43-й минуте.
Обследование выявило у 27-летнего футболиста повреждение косой мышцы живота.
Вратарь не сыграет за сборную Англии в матчах отборочного цикла чемпионата мира против команд
В сезоне-2020/21 Пикфорд сыграл 23 матча за «Эвертон» в