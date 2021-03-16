Пикфорд пропустит мартовские матчи сборной Англии из-за травмы

Пикфорд травмировался в домашней игре чемпионата Англии против «Бернли» 13 марта и был заменен на 43-й минуте.

Вратарь не сыграет за сборную Англии в матчах отборочного цикла чемпионата мира против команд Сан-Марино (25 марта дома), Албании (28 марта на выезде) и Польши (31 марта дома). Также он пропустит четвертьфинальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити», игра пройдет 20 марта в Ливерпуле.