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21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пикфорд пропустит мартовские матчи сборной Англии из-за травмы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Голкипер «Эвертона» и сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд не поможет национальной команде в мартовских отборочных матчах чемпионата мира-2022 из-за травмы, сообщается на сайте клуба.

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Источник: AP 2020

Пикфорд травмировался в домашней игре чемпионата Англии против «Бернли» 13 марта и был заменен на 43-й минуте.

Команда
Англия

Обследование выявило у 27-летнего футболиста повреждение косой мышцы живота.

Вратарь не сыграет за сборную Англии в матчах отборочного цикла чемпионата мира против команд Сан-Марино (25 марта дома), Албании (28 марта на выезде) и Польши (31 марта дома). Также он пропустит четвертьфинальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити», игра пройдет 20 марта в Ливерпуле.

В сезоне-2020/21 Пикфорд сыграл 23 матча за «Эвертон» в премьер-лиге.

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