18-летний футболист «Актобе» впервые получил вызов в сборную Казахстана
Также были приглашены и другие игроки «красно-белых».
Также были приглашены и другие игроки «красно-белых».
Сборная Казахстана по футболу проведет сборы (с 21 по 31 марта) в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
28 марта Казахстан дома примет Францию, а 31-го числа на выезде сыграет с Украиной.
На этот сбор, как информирует
Для последнего, являющегося воспитанником актюбинского клуба, это первый вызов в национальную команду. Также в расширенный список попал 24-летний Юрий Перцух.