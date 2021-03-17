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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

18-летний футболист «Актобе» впервые получил вызов в сборную Казахстана

Также были приглашены и другие игроки «красно-белых».

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Сборная Казахстана по футболу проведет сборы (с 21 по 31 марта) в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28 марта Казахстан дома примет Францию, а 31-го числа на выезде сыграет с Украиной.

На этот сбор, как информирует пресс-служба «Актобе», приглашения получили представители «красно-белых» — 24-летний Максим Федин и 18-летний Максим Самородов.

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Для последнего, являющегося воспитанником актюбинского клуба, это первый вызов в национальную команду. Также в расширенный список попал 24-летний Юрий Перцух.

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