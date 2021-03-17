Кутепов вызван в сборную России по футболу на матчи отбора чемпионата мира

Кутепов приглашен в сборную России в связи с тем, что с высокой степенью вероятности защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров не сыграет 30 марта с командой Словакии в Трнаве. Это связано с санитарными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Немецкий клуб проинформировал об этом Российский футбольный союз (РФС) после того, как получил вызов на игрока.