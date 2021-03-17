Ставка на Тунгышбаева. Полузащитник «Ордабасы» претендует на место в основе сборной Казахстана

Полузащитник «Ордабасы» Еркебулан Тунгышбаев является одним из главных кандидатов на одну из атакующих позиций в сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. В межсезонье футболист покинул «Кайрат» и вернулся в родной клуб.

Команда Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов, вероятно, будет применять схему в три центральных защитника в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 против Франции и Украины. В атакующей линии у нашей команды опять же предполагается три игрока. Одним из них наверняка станет Бахтиер Зайнутдинов, на роль центрального нападающего претендуют несколько футболистов, а вот еще одним вингером/инсайдом может стать как раз Тунгышбаев. Тренерский штаб сборной высоко котирует качества полузащитника «Ордабасы» и пока он является фаворитом на эту позицию в сборной.

В целом, в связи с потерей Бауыржана Исламхана, в сборной явно существует дефицит в амплуа креативного атакующего полузащитника.

Тунгышбаев пока не провел ни одного официального матча в этом году, поскольку стартовую игру «Ордабасы» в чемпионате Казахстана — 2021 с «Кызыл-Жаром» перенесли на другую дату. 20 марта шымкентский клуб сыграет против карагандинского «Шахтера».